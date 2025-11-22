Yeni Şafak
Yurdun dördüncü katından düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

Yurdun dördüncü katından düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı

23:0622/11/2025, Cumartesi
DHA
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde, kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşen üniversite öğrencisi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Üniversite öğrencisi M.E., kaldığı kız öğrenci yurdunun 4’üncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olayı gören diğer öğrencilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenci, yurtta yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


