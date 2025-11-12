Yüreğimiz yandı: Türk askeri uçağı Gürcistan’da düştü

Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu açıkladı. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

SIĞNAĞİ BÖLGESİNDE DÜŞTÜ

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresi, uçağın Gürcistan hava sahasına girdikten kısa süre sonra radar bağlantısının kesildiğini ve herhangi bir acil durum sinyali göndermediğini bildirdi. Bir süre sonra bir açıklama yapan Gürcistan İçişleri Bakanlığı,uçağın doğudaki Kaheti bölgesinde bulunan Sığnaği belediyesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta düştüğünü duyurdu.

Astsubay İlker Aykut

ENKAZA SAAT 17’DE ULAŞILDI

Uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğunu belirten Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) de Gürcistan arama kurtarma ekiplerinin saat 17.00’de uçağın enkazına ulaştığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir" denildi. Bakanlık, arama kurtarma çalışmalarının Azerbaycan ve Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak gerçekleştirildiği ifade edildi ve bölgeye AKINCI TİHA gönderildiği vurgulandı.

Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

ACI HABER AKŞAM GELDİ

Acı haber akşam saatlerinde geldi. Uçakta bulunan Hava Pilot Yarbay Gökhan Kormaz, Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubaylar Ümit İnce, Akın Karakuş, Ramazan Yavuz, Burak Özkan, Emre Altıok, Burak İbbiği, Nuri Özcan, Emrah Kuran, İlhan Ongan, Berkay Karaca İlker Aykut ve Hava Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu.

Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

KRİTİK GÖREVLERDE YAYGIN KULLANILAN BİR KARGO UÇAĞI

ABD üretimi C130 tipi askeri kargo uçağı, dünya genelinde yaklaşık 60 ülkenin hava kuvvetlerinde görev yapıyor. Dört motorlu turboprop tasarımıyla kısa pistlerden iniş ve kalkış yapabilen uçak, askeri personel ve yük taşımacılığının yanı sıra deprem, sel ve savaş bölgelerine insani yardım ulaştırmak için de sıkça kullanılıyor. Yaklaşık 20 ton yük taşıyabilen C130, hem zorlu hava koşullarında hem de kritik görevlerde güvenilir bir araç olarak biliniyor.











