Pakistan'dan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gitmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağında yaşamını yitiren askerler için taziye mesajı gönderdi.

Şerif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, kazadan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

"Sevgili kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kazada bulunanların ailelerine ve tüm Türk kardeşlerimize içten taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullanan Şerif, bu zor zamanda düşüncelerinin ve dualarının kazazedelerle olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan son açıklamada da "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.



