​Yurt dışında 30 noktaya sandık kurulmalı.

2023’te yapılacak Cumhurbaşkanlığı için yurt dışında hazırlıklar başladı. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş, 22 ayrı ülkeden 65 katılımcıyla 2023 seçimlerine yönelik çalıştay düzenlediklerini söyledi. Yurt dışı oylarının Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaderini belirlemede etkili olacağını dile getiren Kuş, “Biz UID olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın arkasında, iradesi doğrultusunda faaliyet gösteriyoruz” dedi.

SEÇİME ÖN HAZIRLIK KOMİSYONU

Seçime ön hazırlık komisyonu kurduklarını söyleyen Kuş, “Yurt dışında 3 milyondan fazla seçmen yaşıyor. Türkiye’deki toplam seçmenin yaklaşık yüzde 7’sine tekabül ediyor. Yurt dışından seçimlere katılım yüzde 50’yi geçmedi. Geçmesi için mutlaka bazı merkezlere sandık kurulması gerekiyor. Vatandaşın ayağına sandık götürülmelidir” ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘200 KİLOMETRE UZAKLIKTA OY KULLAN’ DENİLİYOR

Mutlaka sandık konulması gereken merkezlerin olduğunun altını çizen Kuş, “Bunu yetkililerle paylaştık. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak. Bu sandıkla ilgili problemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da ilettik. Burada YSK, Dışişleri Bakanlığı’nın yapması gerekenler var. Sandık kurulması gereken 30 yer tespit ettik. Eğer bu 30’u yerde olmayacaksa bile mutlaka belirli bölgelere sandık kurulmalıdır. Vatandaşa seçme hakkı verildi ama ‘Git oyunu 200 kilometre uzaklıkta kullan’ diyoruz. Bu seçme hakkı sayılmaz. İstanbul’daki seçmene ‘Git Bolu’da oy kullan’ diyebilir miyiz? Ya da kaç kişi bu şekilde oy kullanmaya gider. Belirli yerlere de sandık kurarak katılımı da artıracağız” diye konuştu.