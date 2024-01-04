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Yurtta kış yaşanırken Antalya'da halen yazın etkisi sürüyor

Antalya'nın hava şartları yeni yılda da geleneği değiştirmedi. Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, kentte hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Kapalı havada sahile gelen vatandaşlar, denize girmenin tadını çıkardı.

13:17 - 4/01/2024 Perşembe
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Yurtta kış yaşanırken Antalya'da halen yazın etkisi sürüyor
Yurtta kış yaşanırken Antalya'da halen yazın etkisi sürüyor

Antalya'nın hava şartları yeni yılda da geleneği değiştirmedi. Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkili olurken, kentte hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 21 derece ölçüldü. Kapalı havada sahile gelen vatandaşlar, denize girmenin tadını çıkardı.

Turizmin başkenti Antalya, yeni yılda hava şartlarıyla geleneği bozmadı.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 74'e kadar ulaştı. Zamanını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar ise havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen sahile geldi. Kent sakini ve turistler, sıcaklığı 19 derece ölçülen kentte denize girdi, bazıları ise balık tuttu. Tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin sıcak kumsalına uzanarak güneşlenmenin keyfini surdu.

“Yılın her ayında Antalya'da denize giriyoruz"

Spor amaçlı denize giren Hüseyin Demirkoparan, “Yılın her ayında Antalya'da denize giriyoruz. Yeter ki güneş olsun, 17 derece fark etmez. Ben devamlı buraya geliyorum, denize girmeyi seviyorum. Yabancılar daha güzel değerlendiriyor, planlı geliyorlar. Vücudun rahatlıyor, hem spor yapıyorsun. Sağlık açısından da çok faydalı oluyor" dedi.


#Antalya
#metoroloji
#Hava durumu
43 dakika önce
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