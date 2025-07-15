Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi: 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Adana İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusoğlu Mahallesinde uygulama başlattı. Jandarma ekipleri bu sırada bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı sorguya aldı.

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın adının belirlenmesi için yüz tanıma sistemi devreye girdi. Yapılan sorguda yüz tanıma sistemi sayesinde şüphelinin isminin A.A. (30) olduğu belirlendi.