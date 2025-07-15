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Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi: 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

Yüz tanıma sistemiyle kimliği tespit edildi: 6 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı

09:4115/07/2025, Salı
IHA
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Şüphelinin 3 ayrı suçtan aranması olduğu 6 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Şüphelinin 3 ayrı suçtan aranması olduğu 6 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama sırasında durdukları kimliksiz şahsın simini yüz tanıma sisteminden belirleyip 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunusoğlu Mahallesinde uygulama başlattı. Jandarma ekipleri bu sırada bir kişinin şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsı sorguya aldı.

Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın adının belirlenmesi için yüz tanıma sistemi devreye girdi. Yapılan sorguda yüz tanıma sistemi sayesinde şüphelinin isminin A.A. (30) olduğu belirlendi.

Şüphelinin 3 ayrı suçtan aranması olduğu 6 yılda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Şüpheli bunun üzerine sağlık kontrolünden geçirildikten sonra önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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