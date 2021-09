Yüzde 98 engelli Ege'nin TEKNOFEST hikayesi göz yaşartıyor

Ege Katmerci, 7 yaşındayken omurilik tümörü nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Ege, şu an ise 18 yaşında ve yüzde 98 engelli.

EGE'NİN HAYATA DOKUNABİLMESİ İÇİN...

Kısa bir süre önce Ege, engeli nedeniyle hayatta karşılaştığı zorlukları lise arkadaşlarına anlattı. Arkadaşları Yiğit ve Efe, Ege'nin hayata dokunabilmesi için elektrikli sandalyesine belli aparatlar geliştirdi. Bu aparatlar sayesinde Ege, hayali olan fotoğrafları çekebiliyor, derslerde ve sınavlarda zorlanmadan parmak kaldırabiliyor ve ayaklarına zarar vermeden evinin kapısını çalabiliyor.

İzmir Seferihisar'da yaşayan bu üç liseli arkadaş, kendilerini Egeli Yiğit Efeler Takımı olarak adlandırıyor. Şu an ise Yiğit ve Efe arkadaşları Ege için geliştirdikleri aparatlarla TEKNOFEST'te yarışıyor.

"FOTOĞRAF ÇEKMEK EGE ABİNİN ÇOCUKLUK HAYALİYMİŞ"

Takım kaptanı Efe Bilir (17), “TEKNOFEST'te İzmir Seferihisar'dan katılıyoruz. Biz Egeli Yiğit Efeler takımıyız. Takımımız üç kişiden oluşuyor. Takım da ben, Ege ve Yiğit var. Projemizi Ege abimiz için geliştirdik ve onun için birkaç aparat tasarladık. Ege abi fotoğraf çekmeyi çok istiyordu. Hatta çocukluk hayaliymiş. Ancak engelli olduğu için fotoğraf çekemiyor, evinin kapısını çalamıyor ve derslerde parmak kaldıramıyordu. Bizde onun için aparatlar tasarlamaya başladık. Fotoğraf çekmesi için tasarladığımız aparat 180 derece dönebiliyor. Bu aparatı ileriye ve yukarıya kalkabiliyor. Bu şekilde Ege abi istediği gibi fotoğraf çekebiliyor. Bir diğer aparatımız ise parmak kaldırma aparatı. Derste parmak kaldırmak bizim için normal olsa bile yüzde 98 engeli olan Ege abi için kolay olmuyor. Çünkü sadece sol tek parmağını kullanabiliyor" dedi.

Bilir, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bir diğer aparatımız kapı çalma aparatı. Ege abi kapıları çalmak isterken kapılara çarpıyor ve ayakları kanıyor. Şu an Ege abi tekerlik sandalyesinde bulunan tuşa bastığı an kapı için bir çalma sesi oluşuyor. Biz Egeli Yiğit Efeler Takımı olarak bu çalışmalarımızın sadece başlangıç olduğunu söylemek isteriz. Şu an TEKNOFEST'te engelli kategorisinde yarışıyoruz. Burada birçok yarışmacı var ancak bizim farkımız bütün aparatlarımız engelli bir bireyin üzerinde denenmesi" diye konuştu.

“HOCALARIN SORDUĞU SORULARIN CEVAPLARINI BİLİYORUM, ANCAK PARMAK KALDIRAMIYORUM"

Ege Katmerci (18) ise “Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ancak çekerken çok zorlanıyordum. Telefonu elime aldığımda telefon elimden düşebiliyordu. Kaç kez telefonun ekranını kırdım. Arkadaşlarıma bu durumu anlatınca bana bu projeyi geliştirdiler. Aynı zamanda derste parmak kaldırmakta çok sorun yaşıyordum. Derste hocalar soru sorduğunda benim bilmediğimi sanıyorlar ancak ben sorunun cevabını biliyorum. Sadece parmak kaldıramıyorum. Bir de sınavlarda kalemim, silgim yere düşüyor. Sınıftaki arkadaşlarımın dikkati dağılmasın diye hocama söyleyemiyordum. Kapıları çalarken de birkaç kez ayağım incindi. Ancak şu an hayallerim gerçek oldu" dedi