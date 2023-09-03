Yüzlerce arızanın üstesinden gelemeyen İBB: Yürüyen merdivenlere sabotaj yapılıyor

İBB ise her gün onlarca yürüyen merdiven ve asansörde yaşanan arızaların üstesinden gelemiyor.

Tekrar faaliyete geçirilmesi birkaç dakika alabilecek yürüyen merdivenlerin günlerce kapalı oluşuyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı. Asansör ve merdivenlerin önüne konulan 'Servis dışı' tabelaları konusuna ise hiç girilmedi.