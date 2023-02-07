Yüzyılın en büyük depremi: 7.7'lik felaket sonrası 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti

01.17:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an itibarıyla 813 Ambulans ve 227 UMKE Timi afet bölgesinde. Sayıları, ülke genelinden bölgeye yeni intikal edenlerle artıyor. Bölgede Bakanlığımız tarafından görevlendirilen 4.221 sağlık personeli görev yapıyor. Bu sayı da gönüllüler ve görevlendirmelerle artış halinde." açıklamasında bulundu.