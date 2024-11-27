Zap'ta kilidi kapatan Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiğin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiğini bildirdi.
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