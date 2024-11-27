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Zap'ta kilidi kapatan Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor

Zap'ta kilidi kapatan Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor

17:4927/11/2024, Çarşamba
IHA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bölgedeki terörist unsurlara yönelik düzenlenen başarılı operasyonlarla önemli noktalarda kontrolü sağladı.

Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçik, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidi kapatan Kahraman Mehmetçiğin, bölgede operasyonlara aralıksız devam ettiğini bildirdi.


MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada
“Öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar ile terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız”
ifadeleri kullanıldı.




#MSB
#Zap
#Irak

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