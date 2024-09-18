Zehir tacirlerine ‘Şahan’ operasyonu

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar neticesinde sokak satıcılarının ağı deşifre edildi.
Nevşehir Emniyeti, 51 adrese şafak baskını gerçekleştirildi. 200 personelin katıldığı operasyonlar sonucu sokak satıcılarının zulaları araştırılırken, üzerlerinden 1 kilogramı aşkın miktarda metamfetamin, 630 gram esrar, 540 gram sentetik uyuşturucu, 43 gram kokain ve de 6 ruhsatsız silah ele geçirildi.
ŞEHİT POLİSİN RUHU ŞAD OLACAK
Nevşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yürütülen narkotik operasyonuna Şehit polis memuru Ahmet Şahan’ın adı verildi.
Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü kadrosunda görevli iken geçtiğimiz ağustos ayında zehir tacirlerine yönelik operasyonda açılan ateş sonucu yaralanan Şahan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olmuştu. Zehir tacirlerine yapılan operasyon, Nevşehirli polis memuruna atfedildi.