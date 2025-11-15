Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka: Hastaneye kaldırıldılar

Fatih'te kaldıkları oteldeyken zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan Böcek ailesinden, çocuklar Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3) ve anne Çiğdem Böcek (27) hayatını kaybederken, baba Servet Böcek'in (36) tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Aynı otelde kalan iki turistte bugün zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.





SADECE DAMACANADAKİ SUYU İÇTİLER





Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin 11 Kasım’da, Reda Fakhri’nin ise 12 Kasım’da turistik amaçla Türkiye’ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi. Mustafa Taamart’ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri’nin ise saat 05.00’te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui’nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi. Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi oluduğu öğrenildi.





4 KİŞİ GÖZALTINDA





Soruşturmada, ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletme Golden Midye Tantuni'nin sahibi Ercan E., Fatih Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. ve bir kişi daha 'taksirle ölüme sebebiyet vermekten' gözaltına alındı. Turizmci O.H.A. ile otel çalışanı M.A. ve otel işletmecisi U.B.D.'nin de 'tanık' olarak ifadeleri alındı. Sabah'ın haberine göre polis ekipleri, seyyar midye tezgâhının asıl sahibi Murat K., ona ürün veren çiğ midye satıcısı Hasan S. ve midye üretimi yapan Fatma A. ile Golden Midye Tantuni'nin çalışanı Selinay Y. ve işletmenin aşçısı Eda Nur E.'nin de ifadelerine başvurdu.





Anne ile iki çocuğunun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi'ne götürülerek otopsi işlemi yapıldı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ilk incelemelerde ölüme neden olabilecek bir bulguya rastlanmadığı bilgisi üzerine soruşturmasını derinleştirdi. Başsavcılık, ailenin ölümünde bir dış müdahale olabileceği ihtimalini gözardı etmeyerek olayı 'şüpheli ölüm' olarak kayıtlara geçirdi ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne cinayet, intihar gibi kriminal soruşturma talimatı verdi.







