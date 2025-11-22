Zehirlenme kabusu cezaevine sıçradı: 123 hükümlü hastaneye kaldırıldı

İddiaya göre, hükümlülere akşam yemeğinde hazır konserve balık dağıtıldı.

Yemeğin ardından çok sayıda hükümlü, kusma ve mide bulantısı şikayetiyle cezaevinin revirine başvurdu.

Toplu gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine akşam yemeğinde dağıtılan gıdalardan numune alınarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvarlarına gönderildi. Hükümlülerin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.