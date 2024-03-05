Zengezur’un devamı olacak! Bakan Uraloğlu 'Bu yıl kazmayı vuracağız' diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeleri peş peşe sıraladı.
Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, demir yolu hattının Zengezur koridorunun devamı olacağını belirterek “Orta Koridor’un bir parçası burası”
dedi. Proje ile Türkiye’nin, Nahcıvan üzerinden demir yolu ile İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlanması planlanıyor. Türkiye ile Irak arasında ulaştırma alanında ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmalar da hızlandı.
Bakan Uraloğlu, ulaştırma projelerinin süratle tamamlandığını belirterek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattını açacağını daha sonra da metro ağına katkı sunacak Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km’lik metro hattının da hizmete gireceğini müjdeledi.
Bakan Uraloğlu, Ankara’da Nallıhan Kuş Cenneti’nin yakınlarındaki Çayırhan Köprüsü ve Tünelinin bu ay içinde açılacağını aktardı.
Kalkınma yolunda süreç hızlanacak
Kalkınma yolunda süreç hızlanacak
Körfez ülkelerinin Irak aracılığıyla Türkiye ve Avrupa ile bir bağlantı kurmasını sağlayacak Kalkınma Yolu projesi ile ilgili Irak’la görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu,
“Proje, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor”
dedi.
Zengezur koridorunun devamı olacak
Zengezur koridorunun devamı olacak
Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulacak.
Dünyanın merakla beklediği Zengezur koridoru projesinin devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene kazma vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Projenin ihalesini yapmıştık.
Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı” diye konuştu.
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14 dakika önce