Zengezur’un devamı olacak! Bakan Uraloğlu 'Bu yıl kazmayı vuracağız' diyerek duyurdu

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulacak.

Dünyanın merakla beklediği Zengezur koridoru projesinin devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene kazma vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Projenin ihalesini yapmıştık.