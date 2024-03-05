|
Gündem

Zengezur’un devamı olacak! Bakan Uraloğlu 'Bu yıl kazmayı vuracağız' diyerek duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını belirterek demir yolu hattının Zengezur koridorunun devamı olacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, “Orta Koridor’un bir parçası burası” dedi. Proje ile Türkiye’nin, Nahcıvan üzerinden demir yolu ile İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlanması planlanıyor.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
11:59 - 5/03/2024 Salı
Güncelleme: 11:22 - 5/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kabine sonrası yaptığı açıklamada müjdeleri peş peşe sıraladı.
Dilucu-Iğdır-Kars Demir Yolu Hattı için bu yıl kazmayı vuracaklarını açıklayan Bakan Uraloğlu, demir yolu hattının Zengezur koridorunun devamı olacağını belirterek “Orta Koridor’un bir parçası burası”
dedi. Proje ile Türkiye’nin, Nahcıvan üzerinden demir yolu ile İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlanması planlanıyor. Türkiye ile Irak arasında ulaştırma alanında ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmalar da hızlandı.

Bakan Uraloğlu, ulaştırma projelerinin süratle tamamlandığını belirterek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önümüzdeki günlerde Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Hattını açacağını daha sonra da metro ağına katkı sunacak Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arası 14 km’lik metro hattının da hizmete gireceğini müjdeledi.
Bakan Uraloğlu, Ankara’da Nallıhan Kuş Cenneti’nin yakınlarındaki Çayırhan Köprüsü ve Tünelinin bu ay içinde açılacağını aktardı.

Kalkınma yolunda süreç hızlanacak

Körfez ülkelerinin Irak aracılığıyla Türkiye ve Avrupa ile bir bağlantı kurmasını sağlayacak Kalkınma Yolu projesi ile ilgili Irak’la görüşmelerin sürdüğünü belirten Uraloğlu,
“Proje, önümüzdeki ay Cumhurbaşkanımızın Irak ziyaretinde görüşülüp hızlandırılacak. Her düzeyde görüşmelerimiz devam ediyor. İyi ilerliyor”
dedi.

Zengezur koridorunun devamı olacak

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demir yolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru'yla Türkiye ile Orta Asya arasında yeni bir bağlantı kurulacak.
Dünyanın merakla beklediği Zengezur koridoru projesinin devamı olan Dilucu-Iğdır-Kars Hattı’na bu sene kazma vurulacağını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Projenin ihalesini yapmıştık.
Orası çok sıcak ama bir o kadar da zor bir proje. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden sonra hızlanacaktır bu proje. Orta Koridor’un bir parçası burası. Orta Koridor Doğu Batı, Kalkınma Yolu Kuzey-Güney hattı” diye konuştu.


#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
#Zengezur koridoru
14 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ramazana kaç gün kaldı?