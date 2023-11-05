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Zeytin Dalı bölgesinden acı haber: Silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in şehit olduğunu açıkladı. Duyuruda, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

19:39 - 5/11/2023 Pazar
Güncelleme: 19:40 - 5/11/2023 Pazar
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Zeytin Dalı Harekat bölgesinde bir üs bölgemizde meydana gelen silah kazası sonucunda Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"
denildi.

Bakan Güler'den taziye mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Özbek için taziye mesajı yayımladı. Güler,
"Kahraman silah arkadaşımız, 5 Kasım 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim
" dedi.


#Zeytin Dalı Harekatı
#Milli Savunma Bakanlığı
#Şehit
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