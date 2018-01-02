İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karaburun’daki üreticiler için uyguladığı "zeytin sineğine besi tuzağı" yöntemi, henüz ilk yılında hurma zeytindeki rekolte ve kalitede yarı yarıya artış sağladı. “Yerelde kalkınma” hedefinde emin adımlarla ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda gerçekleştirdiği hizmetlere bir yenisini daha ekledi. Zeytin Okulu iş birliğiyle yürütülen proje sayesinde, Karaburun bölgesindeki zeytin sineği zararı büyük ölçüde giderildi. Rekolte artı, üreticilerin yüzü güldü.

DOĞAL YÖNTEMLE MÜCADELE

Pilot bölge seçilen Karaburun’un İnecik, Kösedere ve Eğlenhoca köylerinde toplam 50 bin adet zeytin ağacının tamamında toplu mücadele edilebilmesi amacıyla pet şişelerin içerisindeki besi tuzağı ile yakalanan sinekler, meyveye zarar vermeden etkisiz hale getirildi. Karaburunlu 302 üretici de, hem zeytin ağacı sineğiyle en doğal yöntemle mücadele etmiş oldu hem de ürün kalitesini ve verimini artırdı; ürün kaybının önüne geçti.

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VERİM ARTTI ZEYİN DEĞERLENDİ

Karaburun’un en önemli gelir kaynağının zeytincilik olduğunu ifade eden Eğlenhoca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağlayan Devrim, “Her tür zeytin ve hurma zeytinini kaliteden ödün vermeden, en az ürün eksiğiyle toplamak son derece önemli. Hurma sadece Karaburun’a özgü bir zeytin türü ve bizim altın değerindeki bu zeytine sahip çıkmamız lazımdı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin bahçemize astığı tuzaklar sayesinde artık Karaburun’un zeytinleri daha da değerli oldu” dedi.

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REKOLTE YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çağlayan Devrim, “Zamanında kendi çabalarımızla kimyasal ilaçlama yöntemine başvuruyorduk ancak yeterli verimi elde edemiyorduk. Zeytin sineği bu ağaca geldiği zaman hurmanın verimini azaltıyor ve dalından düşüyordu. Şişeyle mücadele yöntemine geçişimizle birlikte ise yüzümüz güldü. Kurtlardan kurtulduk; zeytinde sağladığımız verim arttı. Ekolojik şartlar yerinde giderse ve toplu mücadeleye devam edilirse, zeytin sineği 3-4 sene sonra bu ağaçlara uğramayacak ve bu sorundan tamamen kurtulacağız” şeklinde konuştu.