Zincirleme kazada kamyonetin kasası koptu: 3 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binaların enkazı altına kalan 38 kişinin olduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Enkazdan şu ana kadar 11 kişi sağ kurtarıldı. Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç, hastanede hayatını kaybetti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında Elazığ merkezde yıkılan binanın altında kalan aileden Cengiz Çelik 15 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada enkazdan 39 kişinin sağ kurtarıldığını belirtti. Devam eden arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan bir kişi daha 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı. Elazığ'da Mustafa Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda 19 saat sonra enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı. Toplamda 45 kişi sağ olarak kurtarıldı.