Ziya Kadiroğlu yine serbest

Ankara'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenlediği suçlamasıyla 199 sanığın yargılandığı davada, çetenin lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu’nun da aralarında bulunduğu tutuklu 5 sanık tahliye edildi. Kadiroğlu 2018 yılında da aynı suçtan alınıp 2020 yılında serbest bırakılmıştı. Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gökay Celal Gülen ve Taner Dağhan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Hâkim, aynı suçtan 65 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin, mevcut dava dosyasıyla birleştirme kararının verildiğini açıklayarak, birleştirilen dosya kapsamında savunmalarını yapmak üzere sanıklara söz verdi.

Sanıklardan Osman Kürşat Mert, yasa dışı mezuniyet kaydı talebinde bulunmadığını belirtirken, sanık Nizam Perk, siyasetle ilgilendiğini ve tarafına siyasi komplo kurulduğunu öne sürdü. Sanık Abdullah Doğan ise, “Ziya Kadiroğlu benim arkadaşımdır, iki kez evimde kaldı. Üniversite sistemine girişi o dönemde yapmış olabilir” diyerek suçlamaları reddetti. Sanık Mehmet Baykara ve Mehmet Üveyik, dosyadaki kimseyi tanımadıklarını ve sahte mezuniyet kayıtlarından herhangi bir menfaat elde etmediklerini söyledi. Erdal Şimşek ise işletme mezunu olduğunu belirterek “Ben doktora sahibi bir insanım. Gıda mühendisliğiyle ilgim yok, böyle bir şeye ihtiyacım da yok” diyerek beraatini talep etti.