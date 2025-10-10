Hasan Mutlu’nun tutuklanması sonrası Bayrampaşa Belediyesi’nde gerçekleştirilen, başkan vekilliği seçimi hakkında yapılan itiraz kabul edildi. Mahkeme seçimler için yürütmeyi durdurma kararı aldı.





CHP'li üye pusulalarla oynamıştı: Bayrampaşa’daki şaibeli seçime iptal kararı Gündem / Türkiye





NE OLMUŞTU?





Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. Hakkında 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'İhaleye fesat karıştırmak' suçlarından soruşturma açıldı. Adliyeye sevk edilen Mutlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Mutlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, Bayrampaşa Belediye Meclisi saat 10.00’da Başkanvekili seçimi gündemiyle olağanüstü toplandı. Seçimde, CHP Grubu İbrahim Kahraman Cumhur İttifakı ise İbrahim Akın’ı aday gösterdi. Belediye Meclisi'nde CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15 (AK Parti 12, MHP 3), bağımsızların ise 4 üyesi bulunuyor.









KISA ÇİZGİ GEÇERSİZ KARALAMA GEÇERLİ SAYILDI





Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı Akın'a verilen bir oy, pusula üzerinde çizgi bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı. AK Parti Grubu ise bir oy pusulasında önce "Akın", sonra karalanarak "Kahraman" yazıldığını belirterek, CHP adayı Kahraman lehine sayılan pusulanın geçersiz sayılması yönünde itirazda bulundu. Oturumu yöneten CHP'li Kahraman itirazı kabul etmedi.









Bu kararla Akın ve Kahraman 18 oyda kalırken, yaşanan tartışma üzerine oturuma ara verildi. Daha sonra AK Parti grup yönetiminin verdiği itiraz dilekçelerinin, mecliste okunmasının ardından kura çekimi yapıldı. Meclis 1. Başkanvekili de olan CHP'li Kahraman, adayların isimlerinin yazıldığı kağıtların bulunduğu torbadan çekim yaptı. Kurada kendi ismi çıktı.





Kura sonrası CHP'li ve AK Partili üyeler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Ardından sonuçlanan seçimde meclisi de yöneten CHP'nin başkanvekili adayı Kahraman, kura ile Bayrampaşa Belediye Başkan vekili oldu.







