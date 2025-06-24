Zonguldak'ta 5 katlı binada patlama: 3'ü ağır 7 yaralı

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Celal Pehlivan (40) ile Ayşe Polat (49) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan Sabahat Dikbaş (52) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken; eşi Yaşar Dikbaş, kızı Songül Dikbaş (28) ile patlamaya merdivenlerde yakalanan Nebahat Topçu (55) ve Veli Musluer (51) Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Çaycuma'daki patlama saat 13.00 sıralarında Velioğlu Mahallesi Afet Evleri D blokta meydana geldi. 5 katlı apartmanın 2'nci katında bulunan dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla adrese 10 ambulans, 5 itfaiye ekibi ve AFAD olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamanın yaşandığı dairenin duvarları yıkılırken, karşısında bulunan dairede de hasar oluştu. Binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.