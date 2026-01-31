Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak'ta bir kadın mağazanın merdivenlerinden düştü: Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ta bir kadın mağazanın merdivenlerinden düştü: Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı

20:0431/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Zonguldak’ta Gazipaşa Caddesi’ndeki bir mağazada alışveriş yapan kadın, merdivenlerden düşerek ağır yaralanırken sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ta mağazada alışveriş yapan bir kadın, dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi’ndeki LC Waikiki Mağazası’nda meydana geldi. Alışveriş için mağazaya gelen Hamide K. isimli kadın, henüz bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybederek merdivenlerden düştü. Ağır yaralanan kadına ilk müdahale mağaza içinde yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hamide K.’nin hayati tehlikesi devam ederken mağazaya giriş ve çıkışlar bir süre durdurularak tahkikat başlatıldı.


#Zonguldak
#mağaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT Benzeri Erken Emeklilik Şeması Ortaya Çıktı! 1995, 1997, 1998 ve 2008 Girişlilere Erken Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu