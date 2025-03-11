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Zonguldak'ta çıkan ev yangınında futbol antrenörü hayatını kaybetti

Zonguldak'ta çıkan ev yangınında futbol antrenörü hayatını kaybetti

14:3811/03/2025, Salı
DHA
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan (48), hayatını kaybetti.

Devrek ilçesi Yeni Mahalle Ankara Caddesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Talip Tavşan'ın evinde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Duman tüm evi sararken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen amatör futbol takımı antrenörü Talip Tavşan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tavşan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Yangın
#Zonguldak
#Antrenör
#İtfaiye

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