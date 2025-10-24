Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak'ta emekli madenciyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta emekli madenciyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

16:5224/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Zonguldak'ta emekli madencinin dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Zonguldak'ta emekli madencinin dolandırılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kendini avukat olarak tanıtan bir kişi, telefonla aradığı emekli madenci O.A'ya (46) adına açılmış cinsel istismar davası olduğunu söyleyerek, verilen hesaba para yatırmasını istedi.Hesaba 2 milyon 582 bin lira yatıran O.A, bir süre sonra dolandırıldığını fark etti.

Emekli madencinin şikayette bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 ay süren soruşturma kapsamında, Zonguldak'ın yanı sıra Şanlıurfa, Adana, Gaziantep, Mardin ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D. (18), U.P. (19), M.D. (25), S.A. (26) ve Y.B. (19) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





#dolandırıcılık
#emekli
#Zonguldak
#Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ BAŞVURU EKRANI || TOKİ 500 bin sosyal konut projesi başvurusu ne zaman? TOKİ E-Devlet başvuru detayları