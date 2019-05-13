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Zorlu arayış

Uçuruma yuvarlanan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sürüyor. Dere kenarında ayakkabısı bulunan Nişancı’nın cep telefonundan da sinyal geldi. Su altı arama ve kurtarma ekipleri Derebaşı tüneli HES regülatörünün olduğu vadiyi yoğun ve akıntılı suya rağmen didik didik arıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdulkadir Nişancı
Abdulkadir Nişancı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları’nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sürüyor. 210 kişilik AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Jandarma, Karayolları, Özel İdare, AKUT ve diğer ekipler, üçüncü günün sabahında da çalışmalarını sürdürdü. Bayburt’un yanı sıra Trabzon, Rize, Erzurum ve Gümüşhane’den gelen ekipler, vadi boyunca çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

ARAMA DEREDE YOĞUNLAŞTI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Nişancı’ya ulaşamadıklarını, arazi ve coğrafi koşullar itibariyle arama faaliyetlerini zorlaştıran durumların bulunduğunu dile getirdi. Ankara’dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı 12 kişilik su altı arama ve kurtarma timi ile Rize Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ekibi, Nişancı’nın düştüğü değerlendirilen derede keşif çalışmaları yaptı. Yoğun ve kuvvetli suya rağmen ekipler, derede belirledikleri yerlere istasyonlar kurup, buradan dalışlar yaparak alanı alt kesimden yukarı doğru tarıyor.

SİNYAL NOKTASI TESPİT EDİLECEK

Dik ve engebeli yamaçta süren çalışmalarda Karaçam beldesi yakınlarındaki dere kenarında bir ayakkabı buldu. Ekipler, Abdulkadir Nişancı’ya ait olabileceği düşünülen ayakkabının fotoğrafını çekerek yakınlarına gönderdi. Aile fertlerinin fotoğrafı Nişancı’nın eşine göstermesinin ardından ayakkabının Nişancı’ya ait olduğu tespit edildi. Arama tarama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Nişancı’ya ait cep telefonu sinyaline de ulaşılırken, sinyalin bulunduğu noktanın tespiti için çalışma başlatıldı.

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  • Allah’tan umut kesilmez
  • Abdülkadir Nişancı’nın acılı ailesinin yanı sıra meslektaşları, yakın arkadaşları ve sevenleri de iyi bir haber bekliyor. AA muhabirinin babası Nafiz Nişancı da olay yerinde bir an olsun ayrılmıyor. Oğluna sağ salim ulaşılması için dua eden baba Nişancı, umutlarını koruduklarını söyledi: “Allah’tan umut kesilmez. Bir ihtimal oğlumdan gelecek iyi bir haber bekliyoruz.”

  • Bugün devam edilecek

  • Dün sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar akşama kadar devam etti. Su altı arama ve kurtarma timinin gün boyunca derede yürüttüğü çalışmalardan sonuç alınamadı. Abdulkadir Nişancı’nın arandığı üçüncü gün çalışmaları, yarın sabah yeniden başlanmak üzere sonlandırıldı.

Nefretlerini uçurma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabirine kustular
OYNAT 00,56
Nefretlerini uçurma yuvarlanan Anadolu Ajansı muhabirine kustular
Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı, Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı. Meslektaşımız Nişancı için sosyal medyada yapılan yorumları, yorumsuz olarak derledik. Yorum sizin...


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