Hac kuraları ne zaman çekilecek, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Hac kayıtlarında; il, adres, iletişim bilgisi veya konaklama türlerinde güncelleme yapmak isteyen vatandaşlara, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapmalarına olanak sağlandı. Hac kayıtlarını gerçekleştiren milyonlarca hacı adayını şimdi de hac kura sonuçları heyecanı sardı. Pki 2024 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Diyanet hac kura çekiliş sonucu ne zaman öğrenilecek? Hac sonuçları nereden, nasıl, saat kaçta öğrenilecek?
2024 Diyanet hac kura sonuçları nasıl, nereden, saat kaçta öğrenilecek?
Diyanet İşleri Başkanlığı genel merkezindeki kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın butona basmasıyla gerçekleşecek. Sonuçlar yarın saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten öğrenilebilecek. İşte e-Devlet hac kura sonucu sorgulama ekranı linki.
2024 Hac Takvimi: Hacca gidişler ne zaman başlayacak?
Hac için çıkışlar 09 Mayıs 12 Haziran 2024- (Hicri 1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445); hacdan dönüşler ise 22 Haziran – 17 Temmuz 2024- (Hicri 15 Zilhicce 1445 10 Muharrem 1446) tarihleri arasında olacaktır.
Hacca gidişler hangi ilden olacak?
a) Hac seyahatleri sadece hava yolu ile gerçekleştirilecektir.
b) Hac seyahatleri; Adana, Adıyaman, Ağrı Ahmed-i Hani, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Balıkesir Koca Seyit, Balıkesir Merkez, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gazipaşa-Alanya, Hatay, Isparta Süleyman Demirel, İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli Cengiz Topel, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla Dalaman, Muş Sultan Alparslan, Nevşehir Kapadokya, Ordu-Giresun, Rize- Artvin, Samsun Çarşamba, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Şanlıurfa GAP, Tekirdağ Çorlu Atatürk, Tokat, Trabzon, Uşak, Van Ferit Melen, Zonguldak Çaycuma havalimanlarından yapılacaktır.
2024 Hac Konaklama Türleri
Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescidi Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.
a) Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kriterlere uygun 2, 3 veya oda durumuna göre 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak,
b) Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 km; Medine’de ise Merkeziye bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yaptırılacak,
c) Yemeklerin; Yemek Tespit Komisyonunca belirlenecek menüye uygun sabah kahvaltısı, akşam standart menü ve öğle için kumanya /çorba – salata şeklinde verilecek,
d) Konaklama ve uçuş programına göre hac süresi azami 45 gün olarak planlanacak, (bu süre uçuş planlamasındaki duruma göre farklılık arz edebilecektir)
e) Medine-i Münevvere’deki konaklama süreleri 3-5 gün aralığında planlanacak.
a) Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak,
b) Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1.250 mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılmasına ve sürenin uçak programına uygun olarak 10 – 25 gün aralığında olacak,
c) Yakın Mesafe Konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususlarına yer verilecektir.