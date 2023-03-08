Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.