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Hac kura sonuçları nasıl öğrenilecek? Diyanet'ten yeni açıklama!

Hac kura çekilişine ilişkin Diyanet'ten beklenen son dakika duyurusu geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün saat 22.00’den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacağını duyurdu. Hac kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet Hac kura sonucu öğrenme ekranı.

13:25 . 8/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hac kura tarihi

Hac kura tarihi

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

HAC KURA SONUÇLARI BUGÜN BELLİ OLUYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, "2023 yılı hac kura sonuçlarını bugün saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.


HAC ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2023?

2023 yılı hac fiyatlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylı bilgi Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden paylaşılacak. Hac fiyatlarının adresinden bu hafta açıklanması beklenirken resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.



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2 saat önce
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Hac kura sonuçları nasıl öğrenilecek? Diyanet'ten yeni açıklama!
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