Halı sahalar ve spor salonları açıldı mı? (Haziran 2021)

Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Spor salonlarından halı sahalara, düğünlerde hafta sonu yasaklarına, restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri ne kadar yeni tedbirleri belli oldu.

Halı sahalar ve spor salonları açılacak mı?

Kahvehane, kafe, halı saha lunapark gibi işletmeler, pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilir.

Haziran 2021 yasakları

Yarından itibaren kademeli normalleşmenin yeni adımlarıyla ilgili istişareleri gerçekleştirdik.

Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesileri günü akşam 22 ile sabah 05 arasında devam edecektir.

Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 05 arasında uygulanacaktır. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri vaka ve vefat sayılarındaki değişime göre yeniden belirlenecek.

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Restoran, lokanta gibi yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah akşam 21 arasında hizmet yapabilecek. 24 saat paket servis hizmeti verebilecektir.

Açık ve kapalı alandaki düğün törenleri 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır.

13 Eylül itibarıyla başlayacak şekide başlayabilecektir.

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