Altın, yatırımcılar tarafından değerini koruyan bir varlık olarak bilinmesi sebebiyle piyasaların darboğaza girdiği dönemlerde de yoğun ilgi görüyor. Bu özelliği sebebiyle altın yatırımı ise güvenli bir liman olarak artan endişe dönemlerinde de yatırımcılara daha fazla getiri sunabiliyor. Ancak her altın yatırımının getirisi aynı düzeyde olmuyor.

ALTININ YÜKSELİŞİ

Altın Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Türksavrol, altının yükselişini ABD'nin faize karşı tutumunun indirime yönelik olmasına bağlı olduğunu açıkladı. Türksavrol, Ons altının 7070 bandının kritik olduğunu vurgulayarak Merkez Bankası faiz açıklaması ile Dolar- TL'nin yükselişinin Gram altın- TL'yi yükselttiğini söyledi.

HAS ALTIN DEĞER KAYBETMİYOR

Fiziki olarak altın alımında güvenlik sorunlarının yanında dikkat edilmesi gereken en önemli unsur ise işçilik maliyetleridir. Buna göre, altın çeşitlerinin başlangıçta işçilikli ve işçiliksiz altın olarak ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.

Burada, has altın, gram altın yatırımları her zaman daha karlı görülmektedir. Birçok yatırımcı gram altına alternatif olarak işçilik maliyeti çok düşük olan çeyrek ya da cumhuriyet altını türlerini tercih etmektedir. Özetle, altın satın alırken, ayarı yüksek olan ve işçilik maliyeti düşük olan ürünler tercih edilmelidir.

Nispeten işçiliğin daha yüksek olduğu bilezik gibi yatırımlara yönelmek isteyen bireyler ise daha düşük işçilik maliyetine sahip düz bilezikleri tercih edebilir. Bu durum altın bozdururken daha az zarar edilmesini sağlayacaktır.







