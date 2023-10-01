Allah'ın isimleri, İslam'da Allah'ın sıfatlarını ve özelliklerini ifade eden isimlerdir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen bu isimler, Allah'ın sonsuz kudret ve hikmetini yansıtmaktadır. Esma-i Hüsna'nın, şifa başta olmak üzere birçok faydası olduğuna inanılmaktadır. Bu isimlerden bazılarının, belirli hastalıklara şifa olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Rahmān ismi, "Dünyadaki her şeye merhamet eden" anlamına gelir. İşte şifa için okunması tavsiye edilen Esma-i Hüsna'lar.Allah'ın isimleri, "Esma-i Hüsna" olarak da bilinir. "Esma" kelimesi "isim" anlamına gelirken, "Hüsna" kelimesi "güzel" anlamına gelir. Bu nedenle Esma-i Hüsna, "Allah'ın en güzel isimleri" anlamına gelir.

Allah'ın isimleri, Kur'an-ı Kerim'de yüzden fazla yerde geçmektedir. Bu isimler, Allah'ın tekliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini, merhametini, hikmetini ve diğer özelliklerini ifade etmektedir.

Allah'ın isimleri, Müslümanlar için büyük önem taşımaktadır. Bu isimler, Allah'ın varlığını ve birliğini kavramaya, O'na yakınlaşmaya ve O'ndan yardım istemeye yardımcı olmaktadır. Rahmān ismi, "Dünyadaki her şeye merhamet eden" anlamına gelir. Bu ismin, kalp hastalıklarına ve ruhsal hastalıklara şifa olduğuna inanılmaktadır. Rahmîm ismi ise, "Ahirette sadece müminlere merhamet eden" anlamına gelir. Bu ismin, kanser ve diğer ölümcül hastalıklara şifa olduğuna inanılmaktadır. İşte bazı rahatsızlıklar ve ona şifa verecek Esmaül Hünsa.

Şifa için okunması tavsiye edilen Esma-i Hüsna'lar

Şifa için okunması tavsiye edilen Esma-i Hüsna'lar şunlardır:

Şâfî : Hastalıkların şifa vereni anlamına gelir.

Kāfî : Yetenekli ve güçlü anlamına gelir.

Mû'min : Güven veren anlamına gelir.

Muhaymin : Her şeyi koruyan anlamına gelir.

Bârî : Yaratıcı anlamına gelir.

Kâdir : Her şeye gücü yeten anlamına gelir.

Müteâlî : En yüce anlamına gelir.

Vedud : Seven ve sevilen anlamına gelir.

Allah'ın isimleri ve anlamları

Allah: Allah'ın en özel ismi olarak kabul edilir. Bu isim, "ilâh" kelimesinin türemesinden gelmiştir ve "tapılacak tek varlık" anlamına gelir.

1- Allah (C.C.): "Eşi benzeri olmayan."

2- Er-Rahmân: "Dünyadaki herkese merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

3- Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

4- El-Melik: "Mülkün, dünyanın sahibi"

5- El-Kuddûs: "Noksanlıktan uzak."

6- Es-Selâm: "Tehlikelerden selamete çıkaran."

7- El-Mü'min: "Güven veren, koruyan."

8- El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."

9- El-Azîz: "İzzet sahibi"

10- El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi."

11- El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."

12- El-Hâlık: "Yaratan."

13- El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."

14- El-Musavvir: ''Şekil veren."

15- El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

16- El-Kahhâr: "Her şeye galip ve hakim olan."

17- El-Vehhâb: "Çok fazla ihsan eden."

18- Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."

19- El-Fettâh: "Darlıktan kurtaran. "

20- El-Alîm: "Gizli açık, her şeyi bilen."

21- El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren"

22- El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren"

23- El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

24- Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

25- El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden"

26- El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

27- Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."

28- El-Basîr: "Her şeyi en iyi gören."

29- El-Hakem: "Mutlak hakim"

30- El-Adl: "Mutlak adil"

31- El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan."

32- El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."

33- El-Halîm: "Acele etmeyen"

34- El-Azîm: "Pek yüce."

35- El-Gafûr: "Affı bol."

36- Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."

37- El-Aliyy: "Yüceler yücesi"

38- El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok,"

39- El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."

40- El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

41- El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."

42- El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi."

43- El-Kerîm: "Çok ikram eden."

44- Er-Rakîb: "Kontrolü altında tutan."

45- El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden"

46- El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"

47- El-Hakîm: "Her işi hikmetli"

48- El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven"

49- El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

50- El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

51- Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır."

52- El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."

53- El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."

54- El-Kaviyy: "Kudreti en üstün"

55- El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı"

56- El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."

57- El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık"

58- El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."

59- El-Mübdi: "Maddesiz"

60- El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

61- El-Muhyî: "İhya eden"

62- El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."

63- El-Hayy: "Ezeli ve ebedi"

64- El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan"

65- El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

66- El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük"

67- El-Vâhid: "Tek olan."

68- Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan."

69- El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."

70- El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden"

71- El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."

72- El-Muahhir: "Dilediğini sona alan"

73- El-Evvel: "Ezeli olan."

74- El-Âhir: "Ebedi olan"

75- El-Zâhir: "Varlığı açık "

76- El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan. "

77- El-Vâlî: "Kainatı idare eden."

78- El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."

79- El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol"

80- Et-Tevvâb: "Günahları bağışlayan."

81- El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren"

82- El-Afüvv: "Affı çok olan"

83- Er-Raûf: "Çok merhametli."

84- Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."

85- Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."

86- El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."

87- El-Câmi: "Mahşerde bir araya toplayan."

88- El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi"

89- El-Mugnî: "Zengin eden."

90- El-Mâni: "Engelleyen."

91- Ed-Dârr: "Elem ve zarar verici şeyleri yaratan"

92- En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."

93- En-Nûr: "Alemleri nurlandıran"

94- El-Hâdî: "Hidayet veren."

95- El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi."

96- El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."

97- El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

98- Er-Reşîd: "Doğru yolu gösteren. "