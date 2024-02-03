Deprem konutları yapımı devam ediyor! 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi ardından hızla konutların yapımı başlamıştı. Yapımı tamamlanan 41 bini şehir merkezlerinde, 5 bini de köylerde olan konutların kura çekimi gerçekleştirilecek. Peki, afet konutları kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda olacak?

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR: İLK ANAHTAR TESLİMİ BUGÜN HATAY'DA!

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremleri sonrasında inşa edilen deprem konutlarının son görüntülerini paylaştı.

Bakanlık tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, şubat ayının ilk günlerinde kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

HATAY DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 3 Şubat 2024 saat 13.00 Mustafa Kemal Üniversitesi Spor Salonu, Hatay'da düzenlenecek.

Kura çekimi saat 16:00'dan itibaren AFAD resmi Youtube kanalından canlı olarak takip edilecek.

DEPREM KONUTLARI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?