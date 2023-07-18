16 Temmuz Pazar günü saat 13.57’de Belen’e bağlı Soğukoluk yayla bölgesinde orman yangını meydana geldi. Ekiplerin 3 gündür devam eden yoğun mücadelesi ile yangın kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangında 9 uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 13 su tankı ve 350 personel görevine devam ederken soğutma çalışması yapılıyor.

Ekiplerin bölgede havadan ve karadan bir süre daha soğutma çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Bakan Yumaklı'dan Hatay Orman Yangını Hakkında Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hatay Belen’deki orman yangını kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

Orman teşkilatımız başta olmak üzere alevlere göğüs geren tüm kurumlarımızın çalışanlarına teşekkürler.

Yeşil vatan size minnettar."







