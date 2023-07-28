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Hatice Karahan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre Merkez Bankası başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevden alındı. Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı. Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olmuştu. Peki Hatice Karahan kimdir? Merkez Bankası başkan yardımcısı Hatice Karahan nereli kaç yaşında hangi görevlerde bulundu?

09:04 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Merkez Bankası başkan yardımcısı Hatice Karahan kimdir?

Merkez Bankası başkan yardımcısı Hatice Karahan kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Hatice Karahan da Merkez Bankası başkan yardımcısı olarak atandı. Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olmuştu.

Hatice Karahan kimdir?

Hatice Karahan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitede İktisat yüksek lisans eğitimini tamamladı ve doktora çalışması için ABD'ye gitti.

2006 senesinde Ekonomi doktorasını yaptığı Syracuse University'de ekonomi dersleri verdi.

Ayrıca Center for Policy Research bünyesinde araştırmacı olarak görev aldı.

Türkiye'ye geldikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde ders verdi ve TÜBİTAK'ta danışman oldu. 2014 senesinde makroekonomi alanında doçent oldu.

TİM, MÜSİAD, İSO ve DEİK gibi iş dünyasının çeşitli kuruluşlarına ekonomi danışmanlığı yapan Karahan, 2015 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü'nün kurucu başkanı oldu. Yeni Şafak Gazetesi'nde ekonomi ile ilgili yazıları yayınlandı. Karahan, 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiden sorumlu danışmanı olmuştu.



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#Hatice Karahan merkez bankası başkan yardımcısı
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