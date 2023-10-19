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Sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 derece üzerine çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacak. İşte bölge bölge hava durumu.

17:25 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi. Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye,
'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Yarından itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.


#hava durumu
#meteoroloji
#hava sıcaklığı
33 dakika önce
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