Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi. Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye,

'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.