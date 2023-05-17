Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 14 Mayıs'ta sandığa gitti.
Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, adaylar seçilme yeterliliğini kazanamadı. Bu kapsamda Türkiye, 28 Mayıs'ta yeniden sandığa gidecek. İlk turda en yüksek oyu alan iki aday, Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu bir kez daha yarışacak.
Hava limanı ve gümrük kapılarında ikinci tur için oylar ne zaman kullanılacak?
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları yeniden kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmesi için İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları ve oy kullanma kabinlerinin kurulumu tamamlandı.
Havalimanına gelecek yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemleri, İstanbul Havalimanı ve diğer gümrük kapılarında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00'de başlayıp 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.
İstanbul Havalimanı'nda ne kadar oy kullanıldı?
Seçimin ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Havalimanı'nda, yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullanmıştı. Bu oylardan 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy almıştı.
Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi oy pusulaları nasıl olacak?
Oy pusulalarındaki sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgisini veren YSK Başkanı Ahmet Yener, şunları söyledi: "Sıralamalardaki adayların, bir önceki adayın yarışta devam etmemesi halinde onun yerini alması şeklindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan birinci sırada, sayın Kılıçdaroğlu da ikinci sırada pusulada yer alacaktır."