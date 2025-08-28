Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
10 yıl önce başladı: Şimdi 10 binin üzerinde meyve ağacı var

10 yıl önce başladı: Şimdi 10 binin üzerinde meyve ağacı var

00:0128/08/2025, Perşembe
G: 27/08/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
250 dekarlık alana 10 binin üzerinde vişne ağacı dikerek zoru başardı.
250 dekarlık alana 10 binin üzerinde vişne ağacı dikerek zoru başardı.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği artarak devam ediyor. Vişne üreticisi Gürsel Arslan, Çayırlı ilçesinde bulunan engebeli arazilerde sanayiye hammadde sağlamak üzere organik vişne yetiştiriciliği yapıyor.

Kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde
yaklaşık 10 yıl önce vişne bahçeleri kurmaya başlayan Gürsel Arslan, bu süreçte 250 dekarlık alana 10 binin üzerinde vişne ağacı dikerek zoru başardı.
Kullanılmayan tarım arazilerine vişne bahçeleri kuran Arslan, Erzincan’da organik tarıma ve sanayi meyveciliğine katkı sağlıyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Çayırlı ilçesinde kurulu bulunan organik vişne bahçelerinde incelemelerde bulundu. Vişne bahçelerini gezen İl Müdürü Koçaker, işletme sorumlularıyla istişarelerde bulundu.



#Erzincan
#Vişne
#Meyve
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
30 Ağustos Zafer Bayramı 2025 resmî tatil mi, hangi gün? 29 Ağustos yarım gün mü?