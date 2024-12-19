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100. yıl anısına Ahmet Kabaklı’ya armağan kitap hazırlandı

100. yıl anısına Ahmet Kabaklı’ya armağan kitap hazırlandı

Kültür Sanat Servisi
04:0019/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Kabaklı, 1972’de Türk Edebiyatı Dergisi’ni kurdu. Ardından TEDEV’i kuran yazar, 8 Şubat 2001’de vefat etti.
Kabaklı, 1972’de Türk Edebiyatı Dergisi’ni kurdu. Ardından TEDEV’i kuran yazar, 8 Şubat 2001’de vefat etti.

Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV), doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle gazeteci ve yazar Ahmet Kabaklı anısına bir kitap hazırladı. “Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı Armağanı” isimli kitapta yazarla ilgili hatıra ve değerlendirmelerin yanı sıra makaleler, ona atfedilen şiirler ve bir de fotoğraf albümü yer alıyor. TEDEV etiketiyle çıkan 592 sayfalık kitabın editörlüğünü ise İmdat Avşar ve Saadet Örmeci yaptı. Yavuz Bülent Bakiler, Suphi Saatçi, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Necmettin Turinay, Abdulhamit Avşar, Esat Kabaklı gibi isimler esere katkı verdi.


TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

Kitabın editörlerinden Türk Edebiyatı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni İmdat Avşar, arka kapak yazısında eser için şunları kaleme aldı: “Doğumunun 100. yılı anısına hazırladığımız bu armağan kitabın, böylesine büyük bir şahsiyeti bütün yönleriyle, kâmil şekilde anlatması mümkün değildir. Ancak bu eserin, Şeyhülmuharrirîn Ahmet Kabaklı’yı ve onun fikrî mücadelesini anlaması için okuyucuya geniş bir ufuk açacağından eminim.” 24 Mayıs 1924’te Elazığ’da doğan Kabaklı, lisede Cahit Okurer ve Cemil Meriç’in, lisansta ise Ahmet Hamdi Tanpınar, Reşit Rahmeti Arat gibi isimlerin öğrencisi oldu. Kabaklı, 1972’de Türk Edebiyatı Dergisi’ni kurdu. Ardından TEDEV’i kuran yazar, 8 Şubat 2001’de vefat etti.


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