Hayat 105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye ödülünü aldı
KÜLTÜR SANAT

Muazzez İlmiye Çığ kimdir?

105 yaşındaki Sümerolog Muazzez İlmiye ödülünü aldı

Adana Kültür ve Sanat Derneği'nin, Kadeş Antlaşması'nda mührünün bulunmasının yanı sıra kadın hakları konusundaki reformlarıyla bilinen Hitit Kraliçesi Puduhepa anısına her yıl verdiği ödüller bu yıl da sahiplerini buldu. Tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, 18'inci Puduhepa Ödülü'ne layık görüldü.

Haber Merkezi DHA
Muazzez İlmiye Çığ
Muazzez İlmiye Çığ

Adana'da, 105 yaşındaki tarihçi, yazar ve Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a, 18'inci Puduhepa Ödülü törenle verildi.
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, ödül töreni için Adana'ya geldi.

Törende açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ayşe Meltem Baş, Puduhepa'nın Adanalılığına ve kadın hakları savunuculuğuna vurgu yaptı. Salona tekerlekli sandalye ile gelen Muazzez İlmiye Çığ da törene katılanlara hitap etti. Daha önce Sümerlerin Türk olabileceğine ilişkin pek çok benzerliğin ortaya çıktığını hatırlatan Çığ, törende "Sümerler Türk'tür diyebiliriz" dedi ve bunun kanıtı olarak birçok tarihi belge ile kalıntıları anlattı.

Konuşmasının ardından Çığ'a ödülünü CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer verdi. Diğer dallarda da ressam Hatice Güvel, gazeteci Orhan Apaydın ve mimar Murat Ulaş ödül aldı.

Güneşi gören sokak sanatçıları sahneye çıktı
HAYAT
Güneşi gören sokak sanatçıları sahneye çıktı

Grup Mercanlar'dan yeni single: Düşlerim
HAYAT
Grup Mercanlar'dan yeni single: Düşlerim

Sosyal medyada yeni akım: Bebeklerinin suratına peynir fırlatmak
HAYAT
Sosyal medyada yeni akım: Bebeklerinin suratına peynir fırlatmak
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u konuk ediyor.
Trabzonda fıkra gibi olay

Trabzonda fıkra gibi olay

​Evini tadilat ettikten sonra başına gelmeyen kalmadı.
Cezası belli oldu

Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermeyen maganda tepki çekmişti.
Türkiye müdahil oluyor

Türkiye müdahil oluyor

Erdoğan, Hindistan-Pakistan geriliminde arabulucu olacak.
Marketlerdeyeni dönem başlıyor

Marketlerdeyeni dönem başlıyor

​Bakan Ruhsar Pekcan rafların ayrılacağını açıkladı.
Kayseridegol düellosu

Kayseridegol düellosu

​Beşiktaş öne geçtiği maçta Kayserispor'la berabere kaldı.
Sular durulmuyor

Sular durulmuyor

​Pakistan-Hindistan sınırında karşılıklı ateş açıldı.
Dünyanın en zenginiydi

Dünyanın en zenginiydi

Howard Hughes, tüm servetini bir filme harcadı.
İndirimlielektrik müjdesi

İndirimlielektrik müjdesi

Çiftçiler yüzde 12 daha ucuza elektrik alacak.
Sınırda inceleme

Sınırda inceleme

​Bakan Akar ve kuvvet komutanları Ağrı'da.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Adalet Bakanı, Suriye'ye yönelik operasyonu değerlendirdi.
Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

Ucuza satılık15 bin gayrimenkul

​Edirne'den Kars'a neredeyse tüm illerde yer alıyor.
Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

Kılıçdaroğlu koltuğayapıştı ayrılamıyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de konuştu.
YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

YPG-DEAŞ kirli pazarlığı

İki terör örgütü Türkiye'ye karşı işbirliğinde.
QR kodlu tapu çok önemli

QR kodlu tapu çok önemli

​Bakan Kurum, QR kodlu yeni tapu senet uygulamasını anlattı.
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

​Sivas'taki Delik Tepe görenleri hayrete düşürüyor.
Tutuklandı

Tutuklandı

​DHKP-C operasyonunda sığınakta yakalanmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.