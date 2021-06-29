Hayat 12 tepe Türkiyenin Piramitleri olacak
KÜLTÜR SANAT

12 tepe Türkiye’nin Piramitleri olacak

Türkiye’nin destinasyon odaklı ilk bölgesel turizm markası, “Mezopotamya” tanıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe’de yeni tepelerin keşfedildiğini ve sayının 12 olduğunu belirterek, bu bölgenin dünyanın en popüler merkezi olacağını ve Türkiye’nin Piramitleri olarak anılacağını söyledi.

Ayşe Olgun Yeni Şafak
​12 tepe Türkiye’nin Piramitleri olacak​
Tanıtım gecesinin sonunda Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) adına ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ın zengin kültürel mirasını turizme kazandırma ve bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla başlatılan GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, “Mezopotamya” adıyla küresel bir kimlik kazanıyor. Açıkhava müzesi görünümüyle sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri sayılan Mezopotamya’nın tanıtım stratejisi ve eylem planı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla yapılan törende paylaşıldı. Çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisinin de katıldığı törende tarihsel ve kültürel geçmişiyle dünya genelinde çok iyi bilinen ve tüm dillerde aynı şekilde okunan “Mezopotamya” markasının logosu kamuoyuyla paylaşıldı. Törende projeyi anlatan tanıtım filmi ve açılış gösterisi, Mezopotamya markası için özel bestelenen müzik eşliğinde izleyicilerle buluştu.

DÜNYANIN EN POPÜLER YERİ OLACAK

  • Tanıtım törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy basın mensuplarının sorularını cevapladı. Ersoy, Göbeklitepe’de birtakım önemli merkezleri daha keşfettiklerini açıkladı. Göbeklitepe’nin çevresindeki 100 kilometrelik hat üzerinde 11 tane daha tepe olduğunu belirten Ersoy, “Buradan detayını ilk kez vermiş olacağız ve artık 12 tepe diyeceğiz. 12 tepe ile ilgili büyük bir çalışma var, tamamlanmak üzere, eylül ayında tanıtımını yapacağız. Dünyanın bir çok üniversitesiyle, arkeoloji konusunda uzmanlaşmış kazı başkanlarıyla da iş birliği yaparak 12 tepeyi dünya lansmanı şeklinde sunacağız. Dünyada çok popüler bir yer haline gelecek, hatta Güneydoğu’nun Piramitleri diyebiliriz buna. Lansman yapıldıktan sonra çok fazla ses getirecek, Türkiye’nin eşi benzeri olmayan bir hazinesi olarak düşünüyoruz” dedi.

DOKUZ İLDE KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kültürel ve doğal mirası koruyarak, Mezopotamya’yı global bir marka haline getirip insanların zihnine kazımak, daha çok insanın buraları ziyaret ederek unutulmaz anılar biriktirmesini sağlamak istiyoruz ve böylece turizm gelirlerini artırmayı, yeni istihdam olanakları ortaya çıkarmayı ve kalkınmanın hızlanmasını amaçlıyoruz” dedi. Dokuz ilde koordineli bir çalışmanın yürütülldüğünü belirten Varank, 35 kent rotasını, 9 tematik rota ve seyahate dair ipuçlarını içeren bir web sitesi oluşturduklarını dile getirdi.

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