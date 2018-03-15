14 Mart Çarşamba reyting sonuçları: Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

14 Mart Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'in fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul AB ve ABC grubunda birinci olurken; Sen Anlat Karadeniz ise Total grubunda birinciliği elden bırakmadı.

Reyting nedir, nasıl ölçülür?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayı reyting, yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor.

İşte 14 Mart Çarşamba reyting sonuçları:

AB

ABC

Total