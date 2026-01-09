14.Uluslararası Fetih Kupası Haziran’da düzenlenecek

Uluslararası Fetih Kupası, 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Okçular Vakfı tarafından dünya okçuluk camiasına kazandırılan ve dünyanın en büyük sivil okçuluk müsabakası olma özelliğini taşıyan Uluslararası Fetih Kupası, 3–7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Organizasyon, bu yıl da dünyanın dört bir yanından en seçkin okçuları bir araya getirecek.
Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından uluslararası sıralama puanı verilen yarışmalar statüsünde yer alan Uluslararası Fetih Kupası, bu yıl da Türkiye Okçuluk Federasyonu ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu paydaşlığında düzenlenecek. Organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Öz, Uluslararası Fetih Kupası’nın yıllar içinde ulaştığı uluslararası etkiye dikkat çekerek, organizasyonun taşıdığı misyonu şu sözlerle anlattı:
“Uluslararası Fetih Kupası, ilk düzenlendiği günden bu yana yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, farklı coğrafyalardan insanları ortak bir kültür ve değer etrafında buluşturan güçlü bir platform hâline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 50 ülkeden 6 bini aşkın sporcuyu İstanbul’da ağırladık. Bu tablo, okçuluğun evrensel bir dil olduğunu ve kültürler arasında kalıcı bağlar kurabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Her yıl artan katılım ve ilgi, Fetih Kupası’nın dünya okçuluk takviminde kendine özgü, saygın bir yer edindiğinin en somut göstergesidir.”
Uluslararası Fetih Kupası’nın taşıdığı tarihi arka planın organizasyona ayrı bir derinlik kattığını vurgulayan Öz, İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen organizasyonun genç sporcular için de önemli bir ilham kaynağı olduğuna işaret etti. Öz,
“Geleneksel okçuluktan modern disiplinlere uzanan bu geniş yelpaze sporun, kültürün ve geleneğin aynı zeminde buluşabileceğini göstermesi bakımından büyük önem taşıyor”
dedi. Öz, okçuluk sporuna ilgi duyan herkesi, sporseverleri, halkı ve basın mensuplarını Uluslararası Fetih Kupası’na davet ederek,
“Geçmişten aldığımız güçle geleceğe ilham veren bu büyük buluşmada birlikte olmaktan memnuniyet duyacağız”
ifadelerini kullandı.
Her yıl onlarca ülkeden yüzlerce profesyonel sporcunun katılımıyla düzenlenen Uluslararası Fetih Kupası, geçmiş ile bugünü buluşturan yapısıyla dikkat çekiyor. Geleneksel ve modern okçuluk branşlarının aynı platformda yarıştığı uluslararası ölçekteki tek müsabaka olma özelliğini taşıyan organizasyon, okçuluğu yalnızca bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda farklı milletlerin kültürlerini ve geleneklerini tanıtan uluslararası bir şölen olarak öne çıkarıyor.
