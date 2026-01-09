14.Uluslararası Fetih Kupası Haziran’da düzenlenecek

“Uluslararası Fetih Kupası, ilk düzenlendiği günden bu yana yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek, farklı coğrafyalardan insanları ortak bir kültür ve değer etrafında buluşturan güçlü bir platform hâline geldi. Bugüne kadar yaklaşık 50 ülkeden 6 bini aşkın sporcuyu İstanbul’da ağırladık. Bu tablo, okçuluğun evrensel bir dil olduğunu ve kültürler arasında kalıcı bağlar kurabildiğini açıkça ortaya koyuyor. Her yıl artan katılım ve ilgi, Fetih Kupası’nın dünya okçuluk takviminde kendine özgü, saygın bir yer edindiğinin en somut göstergesidir.”