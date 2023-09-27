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Hayat

212 Photography İstanbul 5 Ekim’de

Bu yıl altıncı kez gerçekleşecek 212 Photography İstanbul, 5-15 Ekim’de ziyaretçilerini ağırlayacak. Program, sergilerin yanı sıra atölye, söyleşi, film gösterimleri, konserler, performans gibi pek çok farklı disipline yer verecek.

Sevda Dursun
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nick Brandt, St. Benoit Kilisesi’nin büyülü atmosferinde,”Evrenin Sessiz Gösterisi” sergisini izleyiciyle buluşturacak.

Nick Brandt, St. Benoit Kilisesi’nin büyülü atmosferinde,”Evrenin Sessiz Gösterisi” sergisini izleyiciyle buluşturacak.

Ziyaretçiler festivali İstanbul’un iki yakasında yaklaşık 20 farklı noktada takip edebilecek. Hem kişisel hem de tematik sergilerin yer alacağı etkinlikte Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç eserlerin yanı sıra, Eugenio Recuenco’nun “365 Derece” isimli serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff, Mous Lamrabat solo sergileri izleyicilerle buluşacak. Etkinliğin en dikkat çeken işi ise MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak.


#kültür sanat
#İstanbul
#festival
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