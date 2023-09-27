212 Photography İstanbul 5 Ekim’de

Ziyaretçiler festivali İstanbul’un iki yakasında yaklaşık 20 farklı noktada takip edebilecek. Hem kişisel hem de tematik sergilerin yer alacağı etkinlikte Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndan ödünç eserlerin yanı sıra, Eugenio Recuenco’nun “365 Derece” isimli serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff, Mous Lamrabat solo sergileri izleyicilerle buluşacak. Etkinliğin en dikkat çeken işi ise MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde olacak.