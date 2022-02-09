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KÜLTÜR SANAT

23 Nisan’a keyifli yarışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl resmi törenlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çocuk Bayramı Haftası için yapılan etkinlik hazırlıklarında, çocuk şarkısı ve resim yarışması da var.

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Kültür - Sanat Servisi Yeni Şafak
​23 Nisan’a keyifli yarışmalar ​
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl resmi törenlerin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Çocuk Bayramı Haftası için yapılan etkinlik hazırlıklarında, çocuk şarkısı ve resim yarışması da var.

Çocukların hep birlikte kolaylıkla ve keyifle söyledikleri 23 Nisan çocuk şarkıları arasına yeni şarkılar katılmasına aracılık etmek amacıyla 23 Nisan Çocuk Şarkıları Yarışması düzenlenecek. Başvuruların ardından ilgili kurumlar tarafından uzmanlarca oluşturulan yarışma jürisi tarafından seçmeler gerçekleştirilecek. Bu etkinlik Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve TRT ile birlikte yürütülecek.

Hayallerindeki Türkiye’yi resmedecekler

Dışişleri Bakanlığı ile birlikte hazırlanan bir diğer yarışma da Yurt dışında yaşayan Türk çocuklarına hitap ediyor. “Türkiye’nin Çocuklarından, Türkiye Resimleri” yarışmasında, çocuklardan düşünce ve duygu dünyalarındaki Türkiye’yi resimle anlatmaları isteniyor.

Bu sayede ülkemizle manevi bağlarını güçlendirmek için bir ortam oluşturulması hedefleniyor. Yarışmaya katılan küçük ressamların resimleri TBMM’de sergilenecek ve ilk üçe giren resimlerin sahipleri ödüllendirilecek. Her iki yarışmanın da başvuruları 18 Mart 2022 akşamına kadar devam edecek. Başvurular için TBMM web sayfasına bakılabilir.

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