264 ‘Genç Enerji’ profesyonel hayata adım attı

Enerji, gıda ve elektrik dağıtım sektörlerinde faaliyet gösteren Eksim Holding’in yetenek programı Genç Enerji, beşinci dönemini başarıyla tamamladı. 2025 döneminde yaklaşık 9 bin başvuru arasından seçilen 24 genç enerji, holding bünyesinde tam zamanlı olarak iş hayatına başladı. Program kapsamında bugüne kadar toplam 264 genç, Eksim Holding’in farklı sektörlerdeki iştiraklerinde görev almaya başladı.





Yenilikçi ve dinamik bir program olan ‘Genç Enerji’nin, genç yetenekleri istihdam ederken onlara aynı zamanda güçlü bir gelişim altyapısı da sunduğunu belirten Eksim Holding İnsan Kaynakları Direktörü Mehmet Fatih Korkut şunları söyledi:





“Genç Enerji Programı, gençlerimize sadece bir iş sunmakla kalmıyor, onları sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda geleceğin liderleri olarak yetiştiriyor. Başladığı günden bu yana her dönem zenginleşerek büyüyen programımız sayesinde toplamda 264 gencimiz Eksim Holding bünyesine katıldı. Bu yıl aldığımız rekor başvuru sayısı programın gençler nezdindeki itibarını da açıkça ortaya koyuyor. Bu vesileyle gençlerimizi önümüzdeki dönemde açılacak yeni başvuru sürecini takip etmeye davet ediyor; aramıza yeni katılan gençlerimize başarılar diliyorum.”





Başvuru sayısında yüzde 54’lük artış





Yalnızca eğitim değil, doğrudan istihdam sağlayan yapısıyla sektörde örnek bir model oluşturan Genç Enerji Yeni Mezun İşe Alım Programı, enerji, gıda, elektrik dağıtım ve elektrikli araç şarj istasyonları gibi stratejik alanlarda genç yeteneklere geniş bir gelişim ortamı sunuyor. Başvurular her yıl artarken, bu yıl önceki döneme göre başvuru sayısında yüzde 54’lük bir artış yaşandı.





“Mezun vermiyor, işe yerleştiriyor”





Katılımcılar, genel yetenek ve İngilizce testleri, video mülakat, kişilik envanteri, İK ve iş birimi görüşmeleri gibi çok aşamalı bir seçim sürecinin ardından programa kabul ediliyor. Program sonunda staj deneyimi yerine doğrudan işe başlatılması, Genç Enerji’yi benzerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri olurken Ocak ayında başlayarak Mayıs ayında 5 aylık kısa bir sürede sürecin tamamlanması ise programı diğer yetenek kazanımı programlarından ayıran bir diğer temel özellik.



