Hayat 5 soruda KYK ödemesi
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5 soruda KYK ödemesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, KYK borçlarını anapara ödemesi ile sınırladığı müjdesi sonrası milyonlarca gencin merak ettiği yasal düzenlemenin detaylarını Gençlik ve Maliye Bakanlıkları çalışıyor. İşte milyonların merak ettiği bazı detaylar...

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Uğur Duyan Yeni Şafak
5 soruda KYK ödemesi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, KYK borçlarını anapara ödemesi ile sınırladığı müjdesi sonrası milyonlarca gencin merak ettiği yasal düzenlemenin detaylarını Gençlik ve Maliye Bakanlıkları çalışıyor. Milyonların merak ettiği bazı detaylar şöyle:

ANAPARADAN KASIT NE?

*Anapara, bir öğrencinin normal öğrenim süresi boyunca aldığı toplam kredi miktarı.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

- Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan takvim, ekimde TBMM'ye getirilecek olan düzenlemenin yasalaşmasından sonra açıklanacak.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

- Öğrenim kredisi kullanıp, borcunu ödeyemeyen herkes mezuniyet yılına bakılmaksızın, bu düzenlemenin kapsamına alınacak.

ÖDEMEYİ AKSATANDAN FAİZ ALINACAK MI?

- Öğrenci kredilerinden sadece anapara alınacak. Ancak geri ödeme takvimine uymayan, taksitlerini aksatanlardan faiz alınacak.

BORCU VERGİ DAİRESİNE DÜŞENLER NE OLACAK?

- Öğrenim kredisi borcunu ödeyemediği için mevcut borcu vergi dairesine düşenler için ödeme planı da Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanacak.

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