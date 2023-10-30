AA’dan 100. Yıl’a sekiz kitaplık armağan

Hazırlanan yayınlar arasında “100 Yılın 100 Sanat Eseri”, “100 Yılın 100 Edebi Eseri”, “100 Yılın 100 Sinema Eseri”, “100 Yılın 100 Musiki Eseri” ve “100 Yılın 100 Mimari Eseri”nin yanı sıra “100 Yılı Anlamak”, “Yıllık 1923” ile “Cumhuriyet’in Büyük Projeleri” kitabı yer alıyor. Tanıtım programında “100 Yılın 100 Edebi Eseri” sergisi de açıldı. Serginin ilk bölümünde “100 Yılın 100 Edebi Eseri” kitabındaki yapıtların ilk baskıları, ikinci bölümünde ise “100 Yılın 100 Edebi Eseri” kitabının görselleştirilmiş hali yer alıyor.

25 KASIM’A KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Gazetemiz yazarı Samed Karagöz, proje küratörlüğünü yürüttüğü çalışmaya ilişkin, “Yayına hazırladığım üç ciltlik, ‘100 Yılın Yüz Eseri’ serisi var. Bunlar ‘100 Yılın 100 Edebi Eseri’, ‘100 Yılın 100 Sinema Eseri’, ‘100 Yılın 100 Sanat Eseri’ oldu. Bunlara ilaveten ‘Yüzyılı Anlamak’ gibi makalelerden oluşan son derece önemli bir eser ‘1923 Yıllığı’ var. Arşivsel bir çalışma. Ayrıca Cumhuriyetimizin büyük projelerini anlatan eserimiz var. Bunların hepsinin 100 sene sonra da insanların dönüp bakacağı eserler olacağını düşünüyorum” yorumunu yaptı.

Proje kapsamında “100 Yılın 100 Edebi Eseri” sergisini de hazırladıklarını aktaran Karagöz, şunları kaydetti: “Sergide kitabımızda yer alan eserleri sanatseverlere sunuyoruz. Kitaba ve edebiyata dair bir serginin yapılabileceği en uygun mekan bir kütüphane. İstanbul’un da en güzide kütüphanesi, Rami Kütüphanesi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla bu sergimizi Rami Kütüphanesi Geçici Sergi Salonu’nda gerçekleştiriyoruz.” 100 Yılın 100 Edebi Eseri’nin yer aldığı sergi, 25 Kasım’a kadar Rami Kütüphanesi’ndeki Hakkı Tarık Us Salonu’nda görülebilecek.







