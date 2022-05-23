ABD’yi Türk kahvesi kokusu saracak

Turkish Coffee Lady Vakfı, “Anadolu’nun Türk Kahvesi Öyküleri: Başlangıç” belgeselinin 2022 prömiyeri ABD’de gerçekleştirildi. “Türk Mutfağı Haftası” kapsamında kahve kültürünün İstanbul’dan dünyaya nasıl yayıldığı ABD’li kahveseverlere anlatılacak. Vakıf başkanı Gizem Şalcıgil White belgeseli, geçen yaz hayata geçirdiklerini söyledi.
Amaçlarının gastro diplomasi olduğunu belirten White, Anadolu’nun farklı kahve kültürlerinin hikayelerini yabancı toplumlara anlatacaklarını söyledi. Çekimleri Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Ege, Kapadokya, Safranbolu, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen belgesel ABD’nin 8 eyaletinde 25 Mayıs’a kadar gösterilecek.
Kahvedaşlarımız çoğalacak
Etkinlik kapsamında performans sergileyecek olan mikro art sanatçısı Hasan Kale “Kahve ritüellerinin arasına sanatı da kattım. Kültürler arası köprüler kurmak, sohbetleri tatlandırmak kahvenin birleştirici gücünü başka bir gözle anlatmak, kahvedaşlarımızı çoğaltmak istiyorum. Mini sergi ve canlı performanslarla yabancı dostlara keyifli anlar yaşatacağım” dedi.