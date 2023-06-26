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Hayat

“Açık Yapıt” yeni dünyaya soru işaretleri

Melek Zeynep Bulut’un ironik bir anlatıyı simgeleyen “Açık Yapıt” adlı yerleştirmesi, Londra Tasarım Bienali’nde 47 ülke ve çeşitli üniversiteler arasından seçilerek Public Award’ı (Halk Oylaması) kazandı.

Kültür Sanat Servisi
04:00 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Melek Zeynep Bulut.

Melek Zeynep Bulut.

Sanatçının deneysel bir mekan kurgusu olan ve 1 Haziran’dan beri Somerset House’da sergilenen eseri dün toplandı. Bulut’un eseri, yeni dünyaya dair soru işaretleri bırakan bir oyun alanını kapsıyor. Akustik ve mimari danışmanlığını Celaleddin Çelik’in üstlendiği projede, inşaat mühendisi Mehmet Selim Ökten ile Erdem Kazım Demirkıran, Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan yer aldı.

ESKİ DÜNYAYA NAZİK BİR ELEŞTİRİ

Sanatçının ifadesiyle ne bir mekan, ne bir heykel ne de kendi başına bir ses çalışması olan, birçok disiplini bir arada tiyatral sahneyle buluşturan eser, alt metninde yüzyıllar boyunca maddeye atfedilen meseleye nazik bir eleştiri getiriyor.




#Sanat
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