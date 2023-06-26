“Açık Yapıt” yeni dünyaya soru işaretleri

Sanatçının deneysel bir mekan kurgusu olan ve 1 Haziran’dan beri Somerset House’da sergilenen eseri dün toplandı. Bulut’un eseri, yeni dünyaya dair soru işaretleri bırakan bir oyun alanını kapsıyor. Akustik ve mimari danışmanlığını Celaleddin Çelik’in üstlendiği projede, inşaat mühendisi Mehmet Selim Ökten ile Erdem Kazım Demirkıran, Emrah Bural ve Asude Nur Sancaktutan yer aldı.

Sanatçının ifadesiyle ne bir mekan, ne bir heykel ne de kendi başına bir ses çalışması olan, birçok disiplini bir arada tiyatral sahneyle buluşturan eser, alt metninde yüzyıllar boyunca maddeye atfedilen meseleye nazik bir eleştiri getiriyor.