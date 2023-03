Afetten sonra manzara-i umumiye

Günlerdir asrın felaketi içinde, belki uzağında belki yakınında ama illaki etkisinde yaşamaktayız. Bu atmosferde her yaptığımız, her konuştuğumuz hatta her düşündüğümüz kayıtlara geçiyor. Sanmayın ki felaket sadece faleketzede içindir. Felaket tarihte olunca yoldan çıkmış insanların cezalandırılması şeklinde okunurken günümüzde olmasına neden kendimizi temize çıkararak bakıyoruz. Kimisi doğa cezalandırdı diyor. Doğayı varlığın üstüne koyarak bizzat sahibi gibi gösteriyor. Kimisi kader denmesine kızıyor, sanki insanın bunda hiçbir kabahati yokmuş gibi bir manaya zorlayarak. Elbette ki doğa ve elbette ki kader. Ama hangi kavramla felaketleri açıklamaya kalkarsak ya suçlayacak birilerini bulup yaftalıyoruz ya da bir çırpıda insanlığı suçsuz, masum göstermekten geri durmuyoruz.