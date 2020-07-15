Ağaoğlu’ndan veda: Bugün doğup büyüdüğü Ankara’da toprağa verilecek

Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan yazar Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Türk edebiyatının usta kalemlerinden Adalet Ağaoğlu’na Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

BOĞAZİÇİ’NDE TÖREN

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi’nde Ağaoğlu için tören düzenlendi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, Ağaoğlu’nun çok değerli bir edebiyatçı olduğunu belirterek, “Öğrencilerimize verdikleri burslarıyla ve kendi eserleriyle sürekli üniversitemize destek verdiler. Şartlar nedeniyle maalesef bir tören yapamıyoruz ancak üniversitemizden uğurlanmayı vasiyet ettiği için, buradan hep birlikte ebediyete uğurluyoruz. Hem Halim Bey’e hem Adalet Hanım’a rahmet diliyoruz. Bundan sonra da üniversitemize yaptığı bağışlarla, öğrencilerimize yaptığı destekleri devam edecek ve ismi bu şekilde yaşamaya devam edecek” dedi. Bugün ise öğlen Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Maezarlığında toprağa verilecek. Ağaoğlu, Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa ilk adımı attı.

CESARETİMİ OKURUMA BOÇLUYUM

Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Hayır, Bir Düğün Gecesi gibi pek çok esere imza atan Ağaoğlu’nun romanları aynı zamanda ülkemizin 90 yıllık hikayesini anlatıyor. Türkiye’nin 1930’lardan bu yana uzanan tarihini yorumlayan ve sosyo-politik yaşama katkı sunan Adalet Ağaoğlu, yazdığı tiyatro ve romanlarından dolayı bir dönemin yasaklı yazarları arasına girmişti. 12 Eylül İhtilali’nin ardından yaşanan sıkıntılar üzerine eşiyle birlikte İstanbul’a taşınan Ağaoğlu, yazdığı romanlarının her zaman cesur bulunduğunu belirttiği bir konuşmasında şöyle demişti: “Ben bu cesaretimi doğrudan okurlarımdan aldım. Eğer okur bana sahip çıkmasaydı ben gerçekten yoktum; her zaman okuruma çok şey borçluyum. Başka hiçbir şeye borcum yok.”

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Ödüllü yazar