|
Hayat

Ahşap camilerimiz insanlığın mirası

UNESCO tek tek inceliyor. Anadolu’da 400, Osmanlı coğrafyasında 500’ü aşan tarihi ahşap camiler, Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmeye aday. 40 il ve 300’e yakın ilçede yer alan ahşap direkli camilerden 85’i Konya’da. Samsun ise 35 cami ile ikinci sırada.

Mehmet Güney
04:00 . 2/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Selçuklu tarafından Anadolu’ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camiler, UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor.

Selçuklu tarafından Anadolu’ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camiler, UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor.

Anadolu’da 400’ü, Osmanlı coğrafyasında ise 500’ü aşan tarihi ahşap camiler UNESCO listesine girmeye aday. Türk-İslam sanatının eşsiz simgeleri olarak bulundukları şehirlere güzellik katan ve zamana meydan okuyan tarihi camiler Buhara’dan Arnavutluk’a uzanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’e yakın ahşap camiyi “Gelenekten Geleceğe” başlıklı bir çalışma ile derledi. 40 şehir ve 300’e yakın ilçede yer alan ahşap direkli camiler içinde Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camileri öne çıktı. Çalışmaya göre, Türkiye’de en fazla ahşap direkli cami Konya’da bulunuyor. 85 cami bulunan Konya’yı 35 cami ile Samsun, 24 cami ile ise Ankara ve Trabzon takip ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ CAMİLERDE

Ahşap camiler Türkiye dışında Balkanlar ve Türkistan dışındaki Müslüman ülkelerde de rastlanıyor. Bu nedenle sayısının 500’ü aşabileceği belirtiliyor. Bu konuda dünya lideri konumundaki Türkiye’nin birikimi UNESCO tarafından da yakından takip ediliyor.

DÜNYA KÜLTÜREL MİRASI OLACAK

UNESCO’nun Dünya Kültürel Miras Listesi’ne almak için incelediği ahşap direkli camiler şöyle; Sivrihisar Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü, Mahmut Bey Camii, Afyon Ulu Camii, Çarşamba Göğceli Cami, Sivas Altınyayla Camii, Ankara Aslanhane Camii, Denizli Boğaziçi Baklan Camii, Bozkır Asarlık Hisarlık Camii, Dernekpazarı Kondu Camii, Kütahya Şaphane Koca Seyfullah Camii, Soma Emir Hıdırbey Camii, Sivas Ulaş Acıyurt Camii, Arsin Güneyce Köyü Camii, Borçka Maral Köyü İremit Camii.



#Tarih
#Mimari
#Kültür
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun'da çarpışan iki otomobildeki 9 kişi yaralandı