Ahşap camilerimiz insanlığın mirası

Selçuklu tarafından Anadolu’ya taşınan ahşap direkli ve tavanlı camiler, UNESCO listesine girmeye hazırlanıyor.
Anadolu’da 400’ü, Osmanlı coğrafyasında ise 500’ü aşan tarihi ahşap camiler UNESCO listesine girmeye aday. Türk-İslam sanatının eşsiz simgeleri olarak bulundukları şehirlere güzellik katan ve zamana meydan okuyan tarihi camiler Buhara’dan Arnavutluk’a uzanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’e yakın ahşap camiyi “Gelenekten Geleceğe” başlıklı bir çalışma ile derledi. 40 şehir ve 300’e yakın ilçede yer alan ahşap direkli camiler içinde Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camileri öne çıktı. Çalışmaya göre, Türkiye’de en fazla ahşap direkli cami Konya’da bulunuyor. 85 cami bulunan Konya’yı 35 cami ile Samsun, 24 cami ile ise Ankara ve Trabzon takip ediyor.
DÜNYANIN GÖZÜ CAMİLERDE
Ahşap camiler Türkiye dışında Balkanlar ve Türkistan dışındaki Müslüman ülkelerde de rastlanıyor. Bu nedenle sayısının 500’ü aşabileceği belirtiliyor. Bu konuda dünya lideri konumundaki Türkiye’nin birikimi UNESCO tarafından da yakından takip ediliyor.
DÜNYA KÜLTÜREL MİRASI OLACAK
UNESCO’nun Dünya Kültürel Miras Listesi’ne almak için incelediği ahşap direkli camiler şöyle; Sivrihisar Ulu Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Kasaba Köyü, Mahmut Bey Camii, Afyon Ulu Camii, Çarşamba Göğceli Cami, Sivas Altınyayla Camii, Ankara Aslanhane Camii, Denizli Boğaziçi Baklan Camii, Bozkır Asarlık Hisarlık Camii, Dernekpazarı Kondu Camii, Kütahya Şaphane Koca Seyfullah Camii, Soma Emir Hıdırbey Camii, Sivas Ulaş Acıyurt Camii, Arsin Güneyce Köyü Camii, Borçka Maral Köyü İremit Camii.