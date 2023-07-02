Ahşap camilerimiz insanlığın mirası

Anadolu’da 400’ü, Osmanlı coğrafyasında ise 500’ü aşan tarihi ahşap camiler UNESCO listesine girmeye aday. Türk-İslam sanatının eşsiz simgeleri olarak bulundukları şehirlere güzellik katan ve zamana meydan okuyan tarihi camiler Buhara’dan Arnavutluk’a uzanıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin dört bir yanındaki 400’e yakın ahşap camiyi “Gelenekten Geleceğe” başlıklı bir çalışma ile derledi. 40 şehir ve 300’e yakın ilçede yer alan ahşap direkli camiler içinde Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii, Afyon Ulu Camii, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camileri öne çıktı. Çalışmaya göre, Türkiye’de en fazla ahşap direkli cami Konya’da bulunuyor. 85 cami bulunan Konya’yı 35 cami ile Samsun, 24 cami ile ise Ankara ve Trabzon takip ediyor.